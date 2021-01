Dopo quasi 5 anni Maicon torna in Italia, l’obiettivo è quello di confermarsi un grande protagonista. L’ex Inter è stato per lungo tempo uno dei migliori terzini al mondo, adesso ha deciso di sposare il progetto del Sona. Il brasiliano è atterrato all’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma e successivamente è partito per Verona, poi inizierà ufficialmente la sua nuova esperienza. Il terzino è arrivato insieme al figlio Felipe, presente anche il direttore sportivo della squadra. L’intenzione è quella di portare il club ad altissimi livelli e disputare un campionato da grandissimo protagonista.

La carriera di Maicon

Maicon è un calciatore brasiliano, difensore del Sona. E’ stato considerato uno dei migliori calciatori nel suo ruolo, è riuscito a vincere tantissimi trofei con la maglia dell’Inter, si è messo in mostra anche con la nazionale brasiliana. E’ un terzino destro, forte fisicamente e di grande corsa, nel corso della sua carriera è stato determinante anche dal punto di vista realizzativo. La prima esperienza è stata in Brasile con il Cruzeiro, poi il trasferimento al Monaco. Si mette in mostra e viene chiamato dall’Inter, sono gli anni più importanti dal punto di vista professionale. Stagione negativa al Manchester City, meglio alla Roma. Infine Avai, Criciuma e Villa Nova. E’ diventato un nuovo calciatore del Sona.