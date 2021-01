Maicon torna nel calcio italiano, è atterrato oggi e si prepara per la nuova avventura con la maglia del Sona. Il brasiliano è pronto ad essere protagonista nel campionato di Serie D, l’ex Inter può mettersi in mostra in una categoria sicuramente all’altezza. L’obiettivo è quello di completare al meglio la stagione e raggiungere traguardi ambiziosi.

Le prime parole di Maicon

Arrivano le prime parole di Maicon da calciatore del Sona. “Ho sempre avuto il pensiero di tornare in Italia, me lo chiedevano anche i miei famigliari. Adesso è arrivata questa opportunità, l’ho accettata subito e sono fortunato: in futuro potrei giocare anche con mio figlio Felipe, 15 anni, anche lui è qui con me”.

E’ pronto per il campionato di Serie D: “Non cambia nulla. Il calcio è sempre lo stesso in qualsiasi categoria. I trionfi con l’Inter sono un passato molto bello, adesso riparto da qua, mi hanno accolto benissimo e ho voglia di giocare. Non vedo l’ora. Il calcio è la mia vita. Ho sempre tante motivazioni”.

In basso il VIDEO con l’intervista