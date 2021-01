Sono ore di preoccupazione per il mondo del calcio. Joseph Blatter, l’ex presidente della FIFA è ricoverato in condizioni gravi in ospedale a causa di un malore. La conferma è arrivata direttamente dalla figlia: “mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo”. Al momento non sono state comunicate le cause del malore, ma le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Secondo quanto sottolinea il quotidiano “Blick” “non è la prima volta che Blatter ha problemi di salute. Nel 2015 ha dovuto essere curato nel reparto di terapia intensiva dopo un collasso del sistema immunitario. Ha avuto un debole attacco alla tomba dei suoi genitori”.

Chi è Joseph Blatter

Joseph Blatter è un dirigente sportivo svizzero. È stato il presidente della FIFA dal 1998 al 2015. Il suo percorso è stato caratterizzato da accuse di corruzione, dopo 17 anni è stato costretto a rassegnare le dimissioni. E’ stato sospeso per 90 giorni dal Comitato Etico FIFA per sospetta corruzione, in seguito alla scoperta di un pagamento di 2 milioni di euro versato a favore di Michel Platini nel 2011, la condanna per entrambi è otto anni, poi ridotta a sei. Inoltre dal 1999 al 2015 è stato membro del CIO. Adesso deve fare i conti con questi problemi di salute, è in gravi condizioni in ospedale ma non in pericolo di vita.