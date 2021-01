Sergio Aguero è positivo al Coronavirus, l’annuncio è arrivato direttamente dal calciatore del Manchester City con una Instagram Stories pubblicata sul profilo personale. La stagione del calciatore dei Citizen è stata condizionata dagli infortuni, adesso questo nuovo guaio per l’allenatore Guardiola. L’argentino non si vede in campo dallo scorso 3 gennaio, ovvero dalla vittoria contro il Chelsea. Nei giorni scorsi era stato a stretto contatto con una persona positiva, per questo motivo aveva deciso di autoisolarsi.

Aguero positivo al Coronavirus

Successivamente Aguero si è sottoposto al tampone che ha dato esito positivo. La conferma è arrivata direttamente dal calciatore con un post pubblicato sul profilo Instagram.

“Dopo uno stretto contatto – ha scritto l’attaccante- mi sono autoisolato e l’ultimo test che ho fatto è risultato positivo al Covid-19. Ho avuto alcuni sintomi e sto seguendo gli ordini del medico per il recupero. Prendetevi cura di voi”.