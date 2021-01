La FA Cup riesce a regalare emozioni e anche situazioni bizzarre, come quella successa in occasione della partita Marine-Tottenham, un tifoso ha deciso di assistere alla gara direttamente dall’albero. Per la cronaca la squadra di Mourinho ha dominato in lungo ed in largo contro una squadra nettamente inferiore dal punto vista fisico e tecnico, 0-5 il risultato finale con la tripletta di Carlos Vinicius e le reti di Lucas e Devine.

Marine-Tottenham, il tifoso segue la partita dall’albero

La partita di FA Cup Marine-Tottenham è salita alla ribalta per un altro episodio. Lo stadio dei padroni di casa non è sicuramente dei più attrezzati, non ci sono tribune ma case. Per questo motivo un tifoso ha deciso di approfittarne e ha seguito la sfida da un albero. Sicuramente la postazione non è stata delle più comode, ma almeno ha avuto l’opportunità di seguire il match…