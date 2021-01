Mario Balotelli è in fase di recupero dall’infortunio, l’attaccante ha intenzione di trascinare il Monza verso l’obiettivo della promozione in Serie A. Si tratta di un calciatore in grado di fare la differenza nel torneo cadetto, è sicuramente il calciatore più forte in Serie B. L’ex Inter e Milan si conferma molto attivo anche sui profili social e, come al solito, fa sempre molto discutere. L’argomento del giorno è stato quello della politica, sono arrivate bordate nei confronti del Governo Conte.

Balotelli contro il Governo Conte

Mario Balotelli è stato durissimo, la Stories Instagram sul Governo Conte ha portato tantissimi motivi di discussione. “Premetto: Non sono di sinistra, non sono di destra, non prendo posizioni politiche mai. Ragazzi i casi stanno ri-aumentando, e sinceramente non mi capacito del perché abbiamo dovuto passare Natale e Capodanno così! Hanno rinchiuso per poi rinchiuderci di nuovo. E ora mi spiegate che zona rossa è questa con il traffico quasi alla sua normalità? Tutti questi sforzi per poi arrivare a un altro lockdown? Ma è possibile che non si possa gestire l’Italia e chi vi abita in modo sano e onesto? L’Italia ragazzi è l’Italia… c’è poco da dire… è il paese più bello del mondo, ma sta degradando a causa di pochi e io ho il mal di stomaco”.