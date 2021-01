Marko Dmitrovic è salito alla ribalta per l’ultima partita della Liga spagnola dell’Eibar contro l’Atletico Madrid. Si tratta di un portiere che si è preso la responsabilità di calciare un calcio di rigore, palla in rete e provvisorio vantaggio. Per la cronaca la sfida si è conclusa con il risultato di 1-2 per la squadra di Simeone grazie alla doppietta di Luis Suarez, il gol decisivo è stato realizzato sempre su penalty. Al minuto numero 10 l’arbitro fischia un calcio di rigore per l’Eibar, Marko Dmitrovic lascia la propria porta e si avvicina verso quella avversaria, prende il pallone e guarda con sfida il ‘collega’ Oblak. Si presenta dal dischetto e supera lo sloveno per il momentaneo vantaggio.

Chi è Marko Dmitrovic

Marko Dmitrović è un calciatore serbo, portiere dell’Eibar e della nazionale serba. Si tratta di un classe 1992, quindi con una buona esperienza. Inizia la carriera alla Stella Rossa, ma non gioca mai. La prima vera avventura tra i pali è stata con l’Újpest. Ha indossato anche la maglia del Charlton. Si dimostra un buon portiere e si trasferisce all’Alcorcón, gioca da titolare. Nel 2017 è stato acquistato a titolo definitivo per un milione di euro dall’Eibar. Ha indossato anche la maglia della Nazionale serba, dall’Under 18 fino alla prima squadra. Il 21 gennaio 2021 è entrato nella storia del calcio per l’ingresso nella lista dei portieri che hanno realizzato almeno un gol in carriera.