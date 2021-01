La Juventus continua a muoversi sul fronte calciomercato. In attesa dell’arrivo di un attaccante, la dirigenza lavora anche per regalarsi interessanti prospetti per la squadra del futuro. L’ultimo innesto porta il nome di Marley Aké, un calciatore considerato come un grande talento ed in grado di confermarsi anche in un campionato importante e difficile come quello italiano. I bianconeri hanno bisogno di certezze, ma l’arrivo in panchina di Andrea Pirlo è stato un chiaro segnale di rinnovamento con l’idea di iniziare un nuovo progetto con l’intenzione di puntare su calciatori giovani.

Chi è Marley Aké

Marley Aké è un calciatore francese, centrocampista dell’Olympique Marsiglia. Si tratta di un classe 2001 e quindi con importanti margini di miglioramento. Le prime esperienze sono state con le giovanili di Agathois, Montpellier e Béziers, Si mette in mostra con buone giocate e viene preso in considerazione dal Marsiglia. L’avventura inizia sempre dalle giovanili, poi l’esordio in prima squadra nel match del 29 settembre 2019 contro il Rennes. Si tratta di un calciatore esterno che preferisce partire a sinistra, è di piede destro. Può giocare anche come punto di riferimento in attacco, si è confermato come un buon realizzatore.