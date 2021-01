Dopo le prime indiscrezioni in mattinata sulla positività di Calhanoglu e Theo Hernandez, è arriva la conferma del Milan con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. Si tratta di una tegola clamorosa per l’allenatore Stefano Pioli che perde due pedine fondamentali per le prossime partite, a partire da quella di domani contro il Cagliari.

Calhanoglu e Theo Hernandez positivi al Coronavirus

Il comunicato del Milan su Calhanoglu e Theo Hernandez. “AC Milan comunica che Hakan Çalhanoğlu e Theo Hernández sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo. Informate le autorità sanitarie competenti, i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti“.