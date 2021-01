Il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A tra Milan e Juventus sarà condizionato da assenze per il Coronavirus. Già out per i bianconeri Alex Sandro e Cuadrado, si sono registrate defezioni anche per il club rossonero: si tratta del centrocampista Krunic e dell’attaccante Rebic. Entrambi sono asintomatici ma non potranno prendere parte alla sfida contro i bianconeri.

Milan-Juventus, due positivi per i rossoneri

Sono due i positivi in casa Milan e che salteranno la partita contro la Juventus. Il comunicato è arrivato direttamente dal club rossonero. “AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi ad un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo”.