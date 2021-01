Milan-Juventus si gioca, la squadra di Andrea Pirlo è infatti partita in pullman per Milano, alle 20.45 scenderà in campo per lo scontro scudetto contro gli uomini di Stefano Pioli, l’intenzione dei bianconeri è quella di accorciare dalla vetta della classifica. Sono arrivati gli esiti dei tamponi, non ci sono altri positivi nel gruppo squadra, la conferma è arrivata dall’elenco dei convocati.

Milan-Juventus, i convocati dei bianconeri

La Juventus ha pubblicato l’elenco dei convocati per la partita contro il Milan, non ci sono altre defezioni per il Coronavirus dopo quelle di Alex Sandro e Cuadrado. C’è Dybala. Tra i convocati anche Dragusin, Fagioli, Di Pardo e Da Graca dell’Under 23.

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny

Difensori: Bonucci, Chiellini, Danilo, de Ligt, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Fagioli, Kulusevski, McKennie, Portanova, Rabiot, Ramsey

Attaccanti: Da Graca, Dybala, Ronaldo