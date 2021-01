Arrivano buone notizie in casa Milan in vista della prossima partita del campionato di Serie A contro l’Atalanta. E’ stato comunicato l’esito degli ultimi tamponi che riguarda Krunic, Rebic e Theo Hernandez. La squadra di Stefano Pioli è reduce dal successo in trasferta contro il Cagliari e continua a guidare la classifica del massimo campionato italiano, sta disputando una stagione entusiasmante e ben al di sopra delle aspettative. Nonostante le tante assenze la squadra ha risposto presente con una prestazione di grande carattere contro l’11 di Di Francesco.

Milan, l’esito dei tamponi

Il Milan ha comunicato l’esito degli ultimi tamponi, arrivano buone notizie per l’allenatore Stefano Pioli.

“AC Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati negativi al tampone molecolare e questa mattina si sono sottoposti in clinica agli esami previsti dal protocollo per la ripresa dell’attività agonistica. Ulteriori controlli hanno dimostrato che Theo Hernández era un “falso positivo”. Fornita la documentazione alle autorità sanitarie competenti, il giocatore può riprendere regolarmente gli allenamenti”.