Il Milan è ad un passo da Mohamed Simakan, la trattativa con lo Strasburgo è avviata e potrebbe avere a breve esito positivo. Le parti hanno già raggiunto un accordo di massima, si sta lavorando per definire gli ultimi dettagli per un contratto di 5 anni. Il club rossonero ha offerto una cifra molto interessante al club francese: 15 milioni di euro. Ancora l’intesa non è totale ma dovrebbe arrivare a breve per la felicità di Maldini, Simakan è infatti un pupillo dell’ex difensore rossonero. La squadra di Pioli è in lotta per lo scudetto e la dirigenza si è messa alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della squadra e trovare alternative.

Chi è Mohamed Simakan

Mohamed Simakan è un calciatore francese, difensore dello Strasburgo. Gioca nel ruolo di centrale, può essere impiegato sia in una difesa a 4 che a 3, in alcune occasioni si è disimpegnato anche nel ruolo di terzino. E’ abile nell’impostazione ed anche nel gioco aereo. Diverse occasioni nel settore giovanile, la più importante con la maglia del Marsiglia, nel 2016 è stato acquistato dallo Strasburgo. Poi l’esordio in prima squadra, è stato protagonista nell’incontro di Europa League contro il Maccabi Haifa. Nel 2019 è stato convocato dalla Nazionale francese Under-20, è andato in gol nella partita contro la Slovenia.