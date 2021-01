Il Napoli, forte della sentenza del Collegio di Garanzia che ha ribaltato il 3-0 a tavolino contro la Juventus, ha tentato di rinviare la partita di Supercoppa sempre contro i bianconeri. La sfida è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il prossimo 20 gennaio, ma secondo quanto riporta ‘Repubblica’, pare che il presidente De Laurentiis abbia chiesto il rinvio alla Lega Calcio, proponendo di giocare il match a maggio, alla fine del campionato di Serie A.

Il Napoli ha chiesto il rinvio della Supercoppa contro la Juventus, il motivo

Secondo le ultime indiscrezioni la richiesta sarebbe partita a causa dell’eccessivo numero di casi di Coronavirus in Emilia Romagna, ma anche per una questione economica e considerando la possibilità di poter disputare la sfida con la presenza dei tifosi tra qualche mese, eventualità comunque molto lontana.

La Lega ha però subito rispedito al mittente la richiesta, la partita si giocherà regolarmente: in primo luogo per una questione di calendario, ma anche per accordi televisivi e di sponsor. Juventus e Napoli si affronteranno, dunque, il 20 gennaio.