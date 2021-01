Le notizie del giorno, caso nel calcio italiano. Ex Psg arrestato, gamba amputata all’attaccante

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Si avvicina il gong di calciomercato, ma nelle ultime ore si è verificato un caso. Nel dettaglio nell’ultima assemblea di Lega B che è andata in scena in videoconferenza, si è discusso delle operazioni di mercato sull’asse Salerno-Roma e che riguardano la Salernitana e la Lazio. Alcuni club hanno evidenziato dubbi sugli affari realizzati, presenti nei bilanci di entrambi i club. Secondo un articolo pubblicato da ‘La Gazzetta dello Sport’ , le operazioni che sono balzate in primo piano sono quelle di Mattia Novella (20 anni, difensore) Emanuele Cicerelli (26 anni, ala) e Biagio Morrone (20 anni, mediano). Il club campano, per la loro valorizzazione, ha maturato un credito di 6 milioni di euro dal club biancoceleste: 3 per Novella, 2,5 per Cicerelli e 0,5 per Morrone. La società capitolina nel suo bilancio avrà una voce neutra per un’operazione che garantisce alla Salernitana un introito rilevante. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una vicenda gravissima che riguarda il mondo del calcio. L’ex calciatore del Psg Antoine Conte è stato condannato a 3 anni di carcere per violenza domestica. Secondo quanto ricostruito il calciatore che gioca con il Beitar Gerusalemme nel 2016 ha aggredito la propria fidanzata e uno studente di 19 anni, intervenuto all’epoca per difendere la ragazza. Liam Jean è stato colpito duramente in testa con una mazza da baseball, riportando gravi problemi d’udito, frequenti emicranie, stress e affaticamento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Scoppia in caso Aurier al Tottenham. Il calciatore è stato sostituito da Mourinho all’intervallo perché considerato il colpevole del gol realizzato da Firmino e l’ivoriano ha abbaondonato addirittura lo stadio. La decisione è arrivata dopo una lite scoppiata nello spogliatoio, il tecnico ex Inter ha preso il drastico provvedimento del cambio. Non si tratta del primo momento di tensione tra Aurier e Mourinho, già in passato non erano mancati gli episodi di nervosismo. Già al momento dell’arrivo a Londra, Mourinho criticò Aurier per le sue lacune difensive.

Una nuova voce si è scatenata sulla panchina della Roma. Continua a circolare il nome di Massimiliano Allegri come possibile successore di Fonseca, per il momento non si sono verificati contatti. Tutto è nato dopo l’incontro con il ds della Roma Tiago Pinto, si è trattata solo di una coincidenza. Il dirigente giallorosso si trovava in hotel per avviare alcune trattative di calciomercato, l’allenatore ex Juventus per un pranzo di lavoro in compagnia di alcuni amici. Pinto e Allegri non hanno avuto contatti per la panchina della Roma, in caso di esonero di Fonseca la soluzione del tecnico livornese non è quella in pole. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una notizia triste che sconvolge il mondo del calcio. Il sogno di diventare un calciatore di livello è stato interrotto da una scossa elettrica, tanto da costargli una gamba. E’ la storia di Rodrigo Alain Cuevas, giocatore 23enne costretto all’amputazione. Si tratta di un attaccante del Ciervos Chalco, terza divisione messicana. Nel dettaglio la scossa elettrica ha procurato ustioni di terzo grado, i medici sono stati costretti all’operazione. La conferma è arrivata dallo stesso calciatore con un post pubblicato su Instagram. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).