Edgar Davids è stato un ottimo calciatore, protagonista anche di buone esperienze. Adesso sta iniziando la carriera da allenatore, dovrà dimostrare di essere pronto per alti livelli. L’ex giocatore di Juventus e Milan sarà il nuovo allenatore dell’Olhanense, squadra di terza divisione portoghese. Davids ha già indossato la tuta del club, in mattinata ha infatti guidato l’allenamento. La notizia è stata comunicata ufficialmente con un post pubblicato sul profilo Instagram.

La carriera di Davids

Edgar Davids è stato un protagonista da calciatore, si è messo in mostra già alla prima esperienza con la maglia dell’Ajax. L’impatto è stato positivo tanto da attirare l’attenzione del Milan, non riesce a convincere. Passa alla Juventus ed è l’esperienza più importante della sua carriera: diventa ben presto un punto di riferimento, il carattere dentro e fuori dal campo si fa sentire. E’ riuscito nell’impresa di vincere tanti trofei. L’addio ai bianconeri avviene in seguito ad alcuni dissidi con l’allenatore Lippi, passa al Barcellona e l’avventura è positiva, molto meno quella con l’Inter. Chiude con Tottenham, ancora Ajax, Crystal Palace e Barnet.

Inizia la carriera da allenatore, proprio come vice-allenatore del Barnet, poco dopo assume la guida della prima squadra nel ruolo di allenatore-calciatore. Nel 2018 viene nominato tecnico in seconda dell’Under-20 olandese. Adesso ha accettato la proposta dell’Olhanense.