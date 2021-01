Anche l’attaccante Osimhen è risultato positivo al Coronavirus, il calciatore del Napoli è finito nella bufera per il suo comportamento nel periodo di pandemia. Il calciatore è stato protagonista di una festa in Nigeria, la malattia è stata contratta probabilmente durante il party. L’evento è stato organizzato il giorno prima del suo compleanno, ossia il 28 dicembre. Nel video si vede Osimhen sventolare le banconote, ma soprattutto ballare in modo scatenato senza l’uso della mascherina. Il comportamento è assolutamente da condannare e rischia di costargli una multa.

Il calciatore è reduce da un infortunio, il suo rendimento nella prima parte di stagione era stato sicuramente positivo. Qualche problema dal punto di vista realizzativo, ma il sacrificio per la squadra è fondamentale. In basso il VIDEO che ha scatenato le reazioni.