Continuano le frecciatine a distanza tra l’Atalanta ed il Papu Gomez. E’ rottura definitiva con l’argentino, tutto è nato dopo la lite nello spogliatoio con l’allenatore Gasperini, l’episodio si è verificato all’intervallo della sfida di Champions League contro il Midtjylland. L’argentino è stato preso in considerazione sempre meno, fino all’esclusione definitiva dalla lista dei convocati. Adesso è alla ricerca di una nuova squadra, sono in ballo alcune trattative, ma non sarà facile raggiungere l’intesa. L’Atalanta non ha intenzione di cederlo ad una diretta concorrente, il calciatore accetta soltanto un progetto ambizioso.

L’ultima frecciata del Papu Gomez all’Atalanta

Il Papu Gomez continua a lanciare frecciate nei confronti dell’Atalanta. L’argentino ha pubblicato come Stories Instagram una foto con quattro calciatori: si tratta di Andrea Conti, Marco D’Alessandro, Alberto Grassi e Emanuele Suagher. Lo scatto risale a ben 4 anni fa e nessuno dei giocatori adesso adesso indossa la maglia dell’Atalanta. Anche la didascalia lascia pochi dubbi sul pensiero del Papu: “che tempi”. Adesso l’ex Catania non è di certo felice di far parte di questa squadra, il rapporto con compagni, allenatore e tifosi è ormai compromesso.