Il Parma ha deciso di esonerare l’allenatore Liverani. Il tecnico ex Lecce paga la brutta sconfitta contro l’Atalanta, ma in generale il pessimo rendimento in campionato: sono appena 12 i punti conquistati in 16 partite frutto di 2 vittorie, 6 pareggi e addirittura 8 sconfitte. La classifica preoccupa la dirigenza che ha deciso per il ribaltone.

Parma, esonerato Liverani: chiamato D’Aversa

Il Parma ha contattato D’Aversa per sostituire Liverani ed il colloquio ha avuto esito positivo, già dalla giornata di domani guiderà l’allenamento in vista della partita casalinga contro la Lazio. D’Aversa dovrà riportare un minimo di entusiasmo e raggiungere l’obiettivo salvezza.