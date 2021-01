Si torna in campo per la 18ª giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per la corsa scudetto. Tutti i pronostici pubblicati dalla redazione di CalcioWeb, in particolar modo sul derby Lazio-Roma e su Inter-Juventus. Si parte proprio con il derby della Capitale, la vigilia è stata infiammata da alcune dichiarazioni veramente bollenti. Nella giornata di sabato scontri principalmente per la salvezza, il Bologna sfida il Verona, il Torino affronta lo Spezia mentre la Sampdoria dovrà vedersela con l’Udinese. Il lunch match della domenica mette di fronte Napoli e Fiorentina, poi Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma. L’Atalanta non ha intenzione di fermarsi contro il Genoa, il posticipo mette di fronte Inter e Juventus. Chiude Cagliari-Milan.

I pronostici di Serie A, 18ª giornata: i consigli di CalcioWeb

LAZIO-ROMA X – E’ una sfida difficile da pronosticare. Le due squadre hanno dimostrato di essere in forma ed il pareggio è un risultato da azzardare.

BOLOGNA-VERONA X – Altra sfida che può concludersi in pareggio, l’11 di Juric ha dimostrato di essere più organizzata ma la compagine di Mihajlovic è sempre pericolosa.

TORINO-SPEZIA 1 – Ultima spiaggia per l’allenatore Giampaolo che ha un solo risultato a disposizione per salvare la panchina: la vittoria. La squadra di Italiano sta disputando una stagione sorprendente.

NAPOLI-FIORENTINA OVER – Si affrontano due squadre che giocano a viso aperto, la scommessa con più di due gol dovrebbe essere alla portata.

INTER-JUVENTUS GOAL – E’ il vero big match della giornata. I bianconeri sembrano leggermente favoriti, i nerazzurri sono però in grado di disputare una partita di altissimo livello. Entrambe le squadre in gol.

CAGLIARI-MILAN x2 – Il Milan è superiore ma il 2 fisso può essere un pò rischioso. La squadra di Stefano Pioli dovrebbe almeno portare a casa un risultato positivo.

LE ALTRE PARTITE: