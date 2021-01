Si torna in campo per la 19ª giornata del campionato di Serie A, tutti i pronostici che riguardano il massimo torneo italiano. Il turno prende il via con la partita tra Benevento e Torino, esordio in panchina per Davide Nicola. La Roma affronta lo Spezia, è una situazione delicatissima per il club giallorosso che non può permettersi un nuovo passo falso dopo le sconfitte contro Lazio in campionato e proprio Spezia in Coppa Italia. Il big match mette di fronte Milan e Atalanta, trasferta per l’Inter con l’Udinese, in serata Fiorentina-Crotone. Nel lunch match Juventus-Bologna, sfida salvezza tra Genoa e Cagliari. Trasferta del Napoli con il Verona, poi Lazio-Sassuolo e Parma-Sampdoria.

I pronostici di Serie A, 19ª giornata

ROMA-SPEZIA 1 – Un solo risultato a disposizione per evitare l’esonero di Fonseca: la vittoria. I giallorossi sono superiori, ma la situazione ambientale non è facile.

MILAN-ATALANTA GOAL – E’ il big match della giornata, si affrontano due squadre in grande forma. Si preannuncia una partita scoppiettante in attacco.

UDINESE-INTER X2 – Non è una partita facile per la compagine di Antonio Conte. I nerazzurri sono superiori, ma è meglio non rischiare il 2 fisso. Doppia chance X2.

FIORENTINA-CROTONE 1 – Prandelli deve riscattare il 6-0 contro il Napoli. Il Crotone è l’avversario giusto per tornare al successo.

JUVENTUS-BOLOGNA 1+OVER – Entusiasmo ritrovato per i bianconeri dopo la vittoria in Supercoppa. Non può fallire contro il Bologna.

VERONA-NAPOLI OVER – Si affrontano due squadre che non rinunciano mai a giocare. La sfida può regalare tanti gol.

