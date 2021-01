Si torna in campo per la 20ª giornata del campionato di Serie A, tutti i pronostici pubblicati dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo match scontro salvezza tra Torino e Fiorentina, i padroni di casa non possono permettersi un passo falso. La giornata di sabato è dedicata alla corsa scudetto, nel primo match trasferta per il Milan contro il Bologna, sfida insidiosa anche per la Juventus sul campo della Sampdoria. Sulla carta gara più agevole per l’Inter contro il Benevento. Domenica il lunch match Spezia-Udinese, promette spettacolo Atalanta-Lazio. Il Cagliari non può sbagliare contro il Sassuolo, scontro salvezza tra Crotone e Genoa. Chiudono Napoli-Parma e Roma-Verona.

I pronostici di Serie A, 20ª giornata

BOLOGNA-MILAN X2 – La squadra di Stefano Pioli è reduce da partite altalenanti, la compagine di Mihajlovic ha bisogno di un risultato positivo per muovere la classifica. X2 il pronostico.

SAMPDORIA-JUVENTUS X2 – Stesso discorso del Milan. Non è una gara facile per la squadra di Andrea Pirlo, nel corso del campionato ha sempre fatto fatica in questo tipo di partite.

INTER-BENEVENTO 1 + OVER – Il turno si preannuncia favorevole per la squadra di Antonio Conte. Non può fallire e deve conquistare i tre punti.

ATALANTA-LAZIO OVER – Una partita che non ha bisogno di presentazione tra due squadre che giocano a meraviglia. Non dovrebbe essere in discussione il pronostico OVER.

CAGLIARI-SASSUOLO OVER – Altra partita che preannuncia tanti gol. La sfida è più importante per la squadra di Di Francesco.

NAPOLI-PARMA 1 – Gli azzurri non possono sbagliare contro una squadra in difficoltà. L’obiettivo è dare continuità dopo la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

ROMA-VERONA GOAL – E’ un pò azzardato pronosticare la vittoria della Roma. La compagine di Fonseca deve fare i conti con una situazione turbolente e le ultime prestazioni non sono state all’altezza. Discorso opposto per la squadra di Juric.

LE ALTRE PARTITE