Pesante sanzione nei confronti Antonio Luna, calciatore spagnolo in forza al Girona, club di seconda divisione: l’accusa è quella di aver diffuso sul web un video porno. Il giocatore è stato condannato a 2 anni di carcere per aver pubblicato in rete un video di una ragazza durante un rapporto sessuale dal tribunale penale numero 3 di San Sebastián, condannato anche il compagno di squadra Sergi Enrich.

Chi è Antonio Luna

Antonio Luna è un calciatore spagnolo, difensore del Girona. Inizia la carriera al Siviglia, nel 2013 viene acquistato dall’Aston Villa, squadra militante in Premier League, per 2 milioni di euro. Nel 2014 l’arrivo in Italia, prima al Verona e poi allo Spezia. Nel 2015 torna in Spagna, prima all’Eibar, poi al Levante e Rayo Vallecano. Nell’ottobre del 2016 viene diffuso su internet un video hard dove il calciatore fa sesso di gruppo, adesso è arrivata questa pesante sentenza.