Tantissime emozioni nella 16ª giornata del campionato di Serie A, sono arrivate importantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica, tanti risultati a sorpresa. Continua la stagione incredibile del Benevento, la squadra di Filippo Inzaghi ha vinto sul campo del Cagliari. L’Atalanta è sempre più uno schiacciasassi, 3-0 contro il Parma. Gol e spettacolo nella scontro salvezza tra Bologna e Udinese, la Roma è sempre più in lotta per lo scudetto dopo il successo contro il Crotone. Impresa della Sampdoria contro l’Inter, ok la Lazio con la Fiorentina. Bene il Sassuolo, pareggio in Torino-Verona. Tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE A

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

ORE 12:30

Cagliari-Benevento 1-2 (20′ Joao Pedro, 41′ Sau, 44′ Tuia) (LE PAGELLE)

ORE 15:00

Atalanta-Parma 3-0 (15′ Muriel, 49′ Zapata, 61′ Gosens)

Bologna-Udinese 2-2 ( 19′ Tomiyasu, 34′ Pereyra, 40′ Svanberg, 92′ Arslan)

Crotone-Roma 1-3 (8′, 29′ Mayoral, 35′ Mkitharyan, 71′ Golemic) (LE PAGELLE)

Lazio-Fiorentina 2-1 (6′ Caicedo, 75′ Immobile, 88′ Vlahovic rig.)

Sampdoria-Inter 2-1 (23′ Candreva, 38′ Keita, 65′ De Vrij) (LE PAGELLE)

Sassuolo-Genoa 2-1 (52′ Boga, 64′ Shomurodov, 83′ Raspadori)

Torino-Verona 1-1 (67′ Di Marco, 84′ Bremer)

ORE 18:00

Napoli-Spezia

ORE 20:45

Milan-Juventus

CLASSIFICA SERIE A