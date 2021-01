I risultati del campionato di Serie A hanno regalato interessanti indicazioni nella 17ª giornata del massimo campionato italiano. Nel primo match dominio dell’Atalanta sul campo del Benevento, la squadra di Gasperini si conferma devastante anche in trasferta. Nello scontro salvezza successo del Genoa contro il Bologna, il Milan torna al successo contro il Torino. Nel big match per lo scudetto gol, spettacolo e pareggio tra Roma e Inter, finisce 2-2. Colpi di Lazio e Napoli contro Parma e Udinese, il Verona non si ferma e conquista altri tre punti preziosissimi contro il Crotone, i calabresi sono sempre più in crisi ed a rischio retrocessione.

RISULTATI SERIE A 17ª GIORNATA

SABATO 9 GENNAIO

Ore 15:00

Benevento-Atalanta 1-4 (30′ Ilicic, 50′ Sau, 69′ Toloi, 71′ Zapata, 86′ Muriel) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Genoa-Bologna 2-0 (44′ Zajc, 55′ Destro) (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Milan-Torino 2-0 (25′ Leao, 36′ Kessiè rigore) (LE PAGELLE)

DOMENICA 10 GENNAIO

Ore 12:30

Roma-Inter 2-2 (17′ Pellegrini, 56′ Skriniar, 66′ Hakimi, 86′ Mancini) (LE PAGELLE)

Ore 15:00

Parma-Lazio 0-2 (55′ Luis Alberto, 67′ Caicedo)

Udinese-Napoli 1-2 (15′ Insigne, 27′ Lasagna, 90′ Bakayoko) (LE PAGELLE)

Verona-Crotone 2-1 (16′ Kalinic, 25′ Di Marco, 55′ Messias)

Ore 18:00

Fiorentina-Cagliari

Ore 20:45

Juventus-Sassuolo

LUNEDI’ 11 GENNAIO

ore 20:45

Spezia-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 40 INTER 37 ROMA 34 ATALANTA 31 JUVENTUS 30 SASSUOLO 29 NAPOLI 28 LAZIO 25 VERONA 24 BENEVENTO 21 SAMPDORIA 20 BOLOGNA 17 UDINESE 16 FIORENTINA 15 CAGLIARI 14 SPEZIA 14 GENOA 14 TORINO 12 PARMA 12 CROTONE 9

PROSSIMO TURNO SERIE A (18ª GIORNATA)

VENERDI’ 15 GENNAIO

Ore 20:45

Lazio-Roma

SABATO 16 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Verona

Ore 18:00

Torino-Spezia

ORE 20:45

Sampdoria-Udinese

DOMENICA 17 GENNAIO

Ore 12:30

Napoli-Fiorentina

Ore15:00

Crotone-Benevento

Sassuolo-Parma

Ore 18:00

Atalanta-Genoa

Ore 20:45

Inter-Juventus

LUNEDI’ 18 GENNAIO

Ore 20:45

Cagliari-Milan