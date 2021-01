Emozioni e risultati anche a sorpresa nella 20ª giornata del campionato di Serie A, tantissime indicazioni per la zona scudetto e salvezza. Nella prima sfida si sono affrontate Torino e Fiorentina, 1-1 il risultato finale. Sabato ricco di spettacolo per quanto riguarda le prime posizioni, non sbagliano le big del campionato. Successi di Milan, Juventus e Inter che hanno avuto la meglio di Bologna, Sampdoria e Benevento. In zona salvezza colpo grosso dell’Udinese contro lo Spezia, in grandissima forma il Genoa che ha dominato in lungo ed in largo contro il Crotone. Ottimo momento della Lazio, blitz sul campo dell’Atalanta.

I risultati di Serie A, 20ª giornata

VENERDI’ 29 GENNAIO

Ore 20:45

Torino-Fiorentina 1-1 (67′ Ribery, 88′ Belotti) (LE PAGELLE)

SABATO 30 GENNAIO

Ore 15:00

Bologna-Milan 1-2 (26′ Rebic, 55′ Kessiè rig., 81′ Poli) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Sampdoria-Juventus 0-2 (20′ Chiesa, 90’+1 Ramsey) (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Inter-Benevento 4-0 (7′ aut. Improta, 57′ Lautaro Martinez, 67′ e 78′ Lukaku) (LE PAGELLE)

DOMENICA 31 GENNAIO

Ore 12:30

Spezia-Udinese 0-1 (52′ De Paul rig.) (LE PAGELLE)

Ore 15:00

Atalanta-Lazio 1-3 (3′ Marusic, 51′ Correa, 79′ Pasalic, 83′ Muriqi) (LE PAGELLE)

Cagliari-Sassuolo 1-1 (75′ Joao Pedro, 90’+5 Boga)

Crotone-Genoa 0-3 (24′, 51′ Destro, 29′ Czyborra)

Ore 18:00

Napoli-Parma

Ore 20:45

Roma-Verona

CLASSIFICA SERIE A

MILAN 46 INTER 44 JUVENTUS 39 ROMA 37 LAZIO 37 ATALANTA 36 NAPOLI 34 SASSUOLO 31 VERONA 30 SAMPDORIA 26 FIORENTINA 22 BENEVENTO 22 UDINESE 21 GENOA 21 BOLOGNA 20 SPEZIA 18 TORINO 15 CAGLIARI 15 PARMA 13 CROTONE 12

PROSSIMO TURNO SERIE A (21ª GIORNATA)

VENERDI’ 5 FEBBRAIO

Ore 20:45

Fiorentina-Inter

SABATO 6 FEBBRAIO

Ore 15:00

Atalanta-Torino

Sassuolo-Spezia

Ore 18:00

Juventus-Roma

Ore 20:45

Genoa-Napoli

DOMENICA 7 FEBBRAIO

ORE 12:30

Benevento-Sampdoria

Ore 15:00

Milan-Crotone

Udinese-Verona

Ore 18:00

Parma-Bologna

Ore 20:45

Lazio-Cagliari