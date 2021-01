Il famoso regista, attore e produttore internazionale di cinematografia per adulti, l’italiano Rocco Siffredi, è il protagonista, insieme alla collega statunitense Lisa Ann, della nuova campagna educazionale del marchio di preservativi Durex in Turchia. Lo racconta in esclusiva al giornalista Niccolò Fantini sulle pagine di MOW – Men On Wheels, il magazine lifestyle del gruppo editoriale AM Network. La serie di sei video con i consigli educazionali e i suggerimenti sull’uso dei profilattici, è appositamente progettata per il canale Youtube di Durex in Turchia e verte sulla personalità delle due pornostar mondiali per veicolare il messaggio: l’intrattenimento per adulti è, al pari di ogni forma di intrattenimento, una rappresentazione di performance eseguite da attori professionisti e non corrisponde precisamente alla normale vita sessuale delle persone.

“Sono rimasto molto sorpreso che in un paese islamico abbiano deciso di fare questo tipo di comunicazione”- ha dichiarato in ecslusiva a MOW magazine Rocco Siffredi – “… una campagna di educazione sessuale, con questa produzione di alto livello e con noi del Porno. Il risultato è davvero fichissimo!” Gli spot della nuova campagna Youtube, con protagonista il 56enne regista, attore e produttore originario di Ortona (CH), sono disponibili dal 18 gennaio 2021, sul canale Youtube del marchio di profilattici Durex Turkiye.