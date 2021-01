Continuano ad arrivare nuovi riconoscimenti per Rocco Siffredi. Il celebre attore, regista e produttore italiano di cinema per adulti è stato premiato ieri durante la cerimonia di consegna degli Xbiz Awards 2021, svoltasi a Los Angeles in edizione virtuale e in streaming a causa della Pandemia. L’ulteriore riconoscimento internazionale è stato conferito al lavoro di Rocco Siffredi per la “Best Sex Scene”, interpretata insieme all’attrice statunitense Jane Wilde, nel lungometraggio “Rocco’s Back to America for More Adventures” (Evil AngelVideo, 2021). Il film celebra il ritorno nella nota “Porno Valley” in California e ha un taglio in stile documentaristico: oltre alle performance degli attori, mostra il dietro le quinte, le interazioni con l’obiettivo e con il set cinematografico.

Le riprese si avvalgono di un cameraman d’eccezione: lo storico imprenditore, regista e produttore statunitense John Stagliano, classe 1951, con cui Siffredi collabora da decenni. Come i Golden Globes per gli Oscar del cinema di Hollywood, la manifestazione di Los Angeles anticipa di alcuni giorni la cerimonia di consegna dei prestigiosi AVN di Las Vegas: il massimo riconoscimento dell’industria americana per adulti che, fin dal 1984, celebra in California le eccellenze mondiali. L’attore, regista e produttore originario di Ortona (CH), classe 1964, è in lizza per 12 differenti statuette dell’edizione 2021.