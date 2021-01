Una nuova voce si è scatenata sulla panchina della Roma. Continua a circolare il nome di Massimiliano Allegri come possibile successore di Fonseca, per il momento non si sono verificati contatti. Tutto è nato dopo l’incontro con il ds della Roma Tiago Pinto, si è trattata solo di una coincidenza. Il dirigente giallorosso si trovava in hotel per avviare alcune trattative di calciomercato, l’allenatore ex Juventus per un pranzo di lavoro in compagnia di alcuni amici. Pinto e Allegri non hanno avuto contatti per la panchina della Roma, in caso di esonero di Fonseca la soluzione del tecnico livornese non è quella in pole.

La panchina della Roma, la posizione di Fonseca

Il tecnico della Roma Fonseca ha salvato la panchina dopo il successo in rimonta contro lo Spezia, ma la situazione non è ancora tranquilla. L’allenatore si giocherà la conferma nelle prossime partite, in particolar modo nel doppio scontro contro Verona e Juventus, due sfide molto complicate. Fonseca rischia molto anche a causa della rottura con l’attaccante Edin Dzeko, si sta lavorando per la cessione del bomber ma trovare un accordo in così poco tempo non è per nulla facile. La Roma non può permettersi di rinunciare all’attaccante e potrebbe decidere di silurare l’allenatore. Il nome in pole è quello di Sarri, poi Spalletti e proprio Allegri.