Non solo la Juventus, anche la Roma è in ansia per il Coronavirus. E’ infatti risultato positivo il nuovo direttore generale dell’area sportiva Tiago Pinto. Il dirigente è sbarcato ieri a Fiumicino ed è stato a stretto contatto con l’allenatore Fonseca. La società ha così deciso di isolare il tecnico e non farlo partire per la trasferta del campionato di Serie A contro il Crotone. Il tampone ha dato esito negativo, Fonseca potrà partire per la trasferta in terra calabrese. Tiago Pinto è stato però a contatto con l’intero gruppo squadra e con Friedkin.

L’occasione in casa Roma è ghiotta, i giallorossi sono pienamente in corsa per lo scudetto e la prima parte di stagione è stata veramente positiva. L’obiettivo è chiudere la stagione in zona Champions League, ma anche la vetta della classifica non è poi così lontana.