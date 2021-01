Il rapporto tra la Roma e l’attaccante Edin Dzeko è sempre più compromesso. Il bosniaco continua a confermarsi uno dei migliori centravanti in circolazione, ma nell’ultima partita contro lo Spezia non è stato nemmeno convocato, inizialmente per un problema fisico ma anche per qualche incomprensione con l’allenatore Fonseca. Il tecnico ha deciso di non affrontare l’argomento nel post-partita, ma si respira tensione e gli ultimi giorni di calciomercato si preannunciano scoppiettanti. Dzeko rappresenta un giocatore fondamentale, la Roma è ancora in lotta per obiettivi importanti e non può perdere una pedina del calibro del bosniaco. L’intesa può raggiungersi tramite uno scambio.

Dzeko-Eriksen, lo scambio con l’Inter

L’Inter è sicuramente una squadra che ha messo nel mirino Edin Dzeko. E’ già partito il ritorno di fiamma, il tecnico Antonio Conte ha bisogno di un rinforzo per completare l’attacco. Il bosniaco ha dimostrato di essere in grado di sacrificarsi per la squadra e può rappresentare un uomo preziosissimo per la volata scudetto. Conte ha sempre chiesto alternative importanti, Dzeko è un calciatore universale e può giocare anche in coppia con Lukaku ed in più può far rifiatare il belga. L’Inter può giocarsi la carta Eriksen, il danese non trova spazio con Conte ma con Fonseca potrebbe tornare su ottimi livelli. Il gioco dei giallorossi ha bisogno di un interprete come l’ex Tottenham.

Dzeko, lo scambio con la Juventus

Infine la Juventus. L’attacco della squadra bianconera è molto competitivo, ma l’allenatore Andrea Pirlo ha chiesto un nuovo rinforzo alla dirigenza. Sono circolati tantissimi nomi, da Pellè a Pavoletti, da Giroud a Scamacca, ma nelle ultime ore è rimbalzato anche quello di Edin Dzeko. Anche in questo caso si tratta di un pallino della dirigenza bianconera. La Vecchia Signora può contare su calciatori del calibro di Ronaldo, Morata e Dybala, ma un attaccante come Dzeko può completare una batteria già fortissima. In questo caso la pedina di scambio sarebbe Bernardeschi, l’ex Fiorentina sta trovando maggiore spazio con i bianconeri ma con la Roma potrebbe tornare ad altissimi livelli.