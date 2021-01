La Roma ha piazzato il colpo El Shaarawy, si tratta di un ritorno importante per i giallorossi. Il Faraone è però ancora positivo al Coronavirus, slittano dunque le visite mediche. Non è un buon momento per il club della Capitale, nonostante il successo in campionato contro lo Spezia. La squadra non ha disputato una buona partita ed i tre punti sono arrivati a tempo quasi scaduto contro un avversario nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. In più deve fare i conti con l’eliminazione in Coppa Italia, la brutta sconfitta nel derby ed una situazione ambientale molto delicata con qualche caso all’interno dello spogliatoio, Dzeko su tutti.

El Shaarawy ancora positivo

L’attaccante El Shaarawy può risolvere alcuni problemi. Nelle ultime apparizioni con la maglia della Nazionale italiana si è confermato in grandissima forma, può rappresentare un jolly per Fonseca in quanto in grado di ricoprire diversi ruoli dell’attacco. Il calciatore è però ancora positivo al Coronavirus, è arrivato l’esito del tampone effettuato nelle ultime ore. Nella giornata di domani è previsto un ulteriore test, solo dopo la negatività il Faraone potrà sottoporsi alle visite mediche e poi mettersi a disposizione dell’allenatore Fonseca.