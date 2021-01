La serata di Coppa Italia è stata da dimenticare per la Roma, i giallorossi hanno confermato le difficoltà dimostrate in campionato nella partita contro la Lazio, contro lo Spezia è arrivata una brutta sconfitta ai tempi supplementari e l’eliminazione. E’ in bilico la posizione di Fonseca, il tecnico si giocherà la panchina nella partita di campionato contro lo Spezia. La partita è salita alla ribalta anche per una gaffe, la seconda dopo quella della prima giornata contro il Verona che è costata la sconfitta 0-3 a tavolino. La Roma ha effettuato 6 cambi, il numero massimo consentito è di 5.

Roma, i provvedimenti dopo la figuraccia

La figuraccia non è andata giù ai dirigenti della Roma che hanno deciso di prendere alcuni provvedimenti. Nella giornata di oggi è andato in scena un vertice a Trigoria, è arrivata una durissima decisione: la Roma ha sollevato dal loro incarico con effetto immediato il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Office Manolo Zubiria. Fonseca invece si giocherà tutto ancora contro lo Spezia.