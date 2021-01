L’obiettivo è quello di riportare i tifosi allo stadio. Anche il mondo del calcio ha dovuto affrontare la pandemia da Coronavirus ed i danni dal punto di vista economico sono stati veramente enormi. Ormai da troppo tempo i supporter non hanno la possibilità si assistere alle partite, ma con l’arrivo del vaccino può veramente arrivare la svolta.

De Siervo sull’ingresso dei tifosi allo stadio

“Siamo pronti a studiare assieme al ministro Spadafora e al governo tutto una modalità per far tornare almeno chi riceve il vaccino negli stadi”. In un’intervista a ‘La Politica nel pallone’ su ‘GR Parlamento’, l’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha fornito interessantissime indicazioni sul ritorno dei tifosi allo stadio: “Uno stadio aperto genera entusiasmo in chi gioca e crea uno spettacolo più accattivante per quanto riguarda le partite in tv e inizia a muovere elementi commerciali”.