Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. Vero e proprio agguato in Perù nei confronti di Patricio Arce, calciatore professionista del Carlos Mannucci, club che milita nella Serie A peruviana. Il calciatore è rimasto ferito insieme ad altri due giovani in una sparatoria avvenuta a Callao, la città portuale vicino Lima.

Il centrocampista è stato ricoverato in ospedale con tre ferite da arma da fuoco a petto, spalla e gamba. Necessario l’intervento operatorio in Pronto Soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito il calciatore stava allenando tre ragazzi, sono stati sorpresi da un veicolo che passava nelle vicinanze. In seguito all’attacco ha perso la vita un 16enne che apparteneva al Cantolao, una delle due squadre di Callao che disputa la prima categoria del Perù. Sul luogo sono stati trovati quindici bossoli di proiettile. Si sta indagando, ma si parla di un regolamento dei conti.