L’ex presidente del Milan e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’Ospedale Cardiotoracico del Principato di Monaco per accertamenti. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbero esami di routine ed entro i prossimi giorni è previsto il ritorno a casa per il ‘Cavaliere’.

Il ricovero è stato deciso dal medico di fiducia Alberto Zangrillo, lo stesso cha ha curato Silvio Berlusconi durante la positività al Coronavirus.

Berlusconi ricoverato, le parole di Zangrillo

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Silvio Berlusconi sono arrivate direttamente dal medico Alberto Zangrillo: “Ho deciso io il ricovero per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia”. Sono previsti aggiornamenti sulle condizioni del presidente del Monza già nelle prossime ore.