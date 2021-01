La curva è in discesa, ma è ancora complicato riaprire gli stadi in questa stagione. E’ quanto dichiarato dal ministro Spadafora che ha aggiornato sulla situazione in Italia dovuta al Coronavirus. Gli impianti sono chiusi, solo per un breve periodo è stato previsto l’ingresso di 1000 spettatori.

“Sarà purtroppo difficile riaprire gli stadi in questa stagione”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafaora a “Titolo V” su Rai Tre.