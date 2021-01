Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: assenza al Milan, 8 indisponibili

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco con i calciatori squalificati in Serie A al termine delle 15esima giornata del massimo torneo italiano, tanti calciatori assenti nel prossimo turno. Tutto facile per l’Atalanta che ha dominato in lungo ed in largo contro il Sassuolo, continua lo spettacolo per la corsa scudetto con tutte le big che hanno vinto: Milan, Inter, Juventus, Roma e Napoli non hanno avuto problemi contro Benevento, Crotone, Udinese, Sampdoria e Cagliari. Pareggi in Fiorentina-Bologna e Genoa-Lazio, colpo dell’Hellas Verona contro lo Spezia.

Gli squalificati in Serie A

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 4 gennaio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CHABOT Julian (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LYKOGIANNIS Charalampos (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

TONALI Sandro (Milan): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOMINGUEZ Nicolas Martin (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

EKDAL Albin (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ROMERO Cristian (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).