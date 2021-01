Sono stati comunicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 18esima giornata del massimo torneo italiano. Sono arrivate interessanti indicazioni soprattutto per lo scudetto, in particolar modo prova di forza dell’Inter che ha avuto la meglio della Juventus, molto bene anche la Lazio contro la Roma nel derby, successo esterno del Milan contro il Cagliari. Solo un pareggio per l’Atalanta contro il Genoa, dominio del Napoli che ha rifilato 6 gol alla Fiorentina. Successi di Bologna e Sampdoria, pareggi in Torino-Spezia e Sassuolo-Parma.

Il giudice sportivo ha deciso di squalificare l’attaccante del Benevento Marco Sau per due giornate per espressioni irriguardose nei confronti degli Ufficiali di Gara, proferendo anche un’espressione blasfema. Un turno di stop per Saelemaekers (Milan), Vignali (Spezia), Chiriches (Sassuolo), Mancini (Roma), Romagnoli (Milan). Ammonizione ed ammenda di 2000 euro all’attaccante del Napoli Insigne per aver simulato in area di rigore.