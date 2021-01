Il tabellone di Coppa Italia prende forma. Si qualificano le big del campionato di Serie A, con fatica. E’ il caso di Milan, Inter, Napoli e Juventus che hanno avuto la meglio di Torino, Fiorentina, Empoli e Genoa. La squadra di Pioli si è qualificata dopo i calci di rigore, dopo i supplementari Inter e Juventus. La prima grande sorpresa è arrivata con la Spal, la squadra che disputa il campionato di Serie B ha eliminato il Sassuolo, non è un momento entusiasmante per la squadra di De Zerbi. Si conferma in grandissima forma l’Atalanta, niente da fare per il Cagliari con la compagine di Di Francesco che sta disputando una stagione troppo altalenante.

MILAN-TORINO 5-4 (dcr)

FIORENTINA-INTER 1-2 (dts)

NAPOLI-EMPOLI | 3-2

JUVENTUS-GENOA | 3-2 (dts)

SASSUOLO-SPAL | 0-2

ATALANTA-CAGLIARI | 3-1

ROMA-SPEZIA | martedì 19/1, ore 21:15 (RAIDUE)

LAZIO-PARMA | giovedì 21/1, ore 21:15 (RAIDUE)