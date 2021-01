Nella giornata di ieri è andata in scena una partita molto importante valida per la Premier League, sono scese in campo Tottenham e Liverpool ed a tenere banco è il caso Aurier, Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 per i Reds, la squadra di Klopp passa in doppio vantaggio con Firmino e Alexander-Arnold. Il Tottenham torna in partita con Hojbjerg, ma è Mane a chiudere nuovamente i conti. Il Liverpool torna al successo e si porta a -4 dalla vetta della classifica occupata dal Manchester City, i Citizen devono però recuperare una partita.

Tottenham, il caso Aurier

Nel frattempo scoppia in caso Aurier. Il calciatore è stato sostituito da Mourinho all’intervallo perché considerato il colpevole del gol realizzato da Firmino e l’ivoriano ha abbaondonato addirittura lo stadio. La decisione è arrivata dopo una lite scoppiata nello spogliatoio, il tecnico ex Inter ha preso il drastico provvedimento del cambio. Non si tratta del primo momento di tensione tra Aurier e Mourinho, già in passato non erano mancati gli episodi di nervosismo. Già al momento dell’arrivo a Londra, Mourinho criticò Aurier per le sue lacune difensive.