Continuano ad arrivare nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona, soprattutto accuse. In particolar modo hanno fatto molto discutere gli audio del medico Luque, il legale Manuel Dragani non ha dubbi: “Sono stati commessi dei reati”. Come riferito nel corso del programma PM in onda su LN + Luque si sarebbe macchiato del reato di omissione di soccorso. Inoltre sarebbe accusato di aver falsificato la firma di Maradona e non avrebbe rispettato “l’accordo” preso con l’ex medico del Pibe de Oro Alfredo Cahe che aveva consigliato il ricovero.

Le parole dell’avvocato dopo la morte di Maradona

Nel frattempo l’avvocato Dragani ha ribadito: “il dottor Luque non viene arrestato perché dal primo giorno l’avvocato ha presentato una scarcerazione. L’accusa sta raccogliendo prove e tutte le informazioni necessarie per accusarlo di falsificazione di un documento privato, omissione e omissione illegale”.

E non sono da escludere nuove prove contro il medico: “Vedremo se l’accusa deciderà o meno di revocare l’esenzione dal carcere e ordinare l’arresto del dottor Luque”, conclude l’avvocato Manuel Dragani,