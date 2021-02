Il calciomercato è andato in archivio, ma le squadre continuano a muoversi sul fronte svincolati per rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Un pezzo pregiato delle ultime settimane è stato l’ex Milan Alexandre Pato, il brasiliano ha deciso di sposare il progetto dell’Orlando City, l’obiettivo è quello di tornare grande protagonista. Un altro calciatore che ha cambiato maglia è Shinji Kagawa, a sorpresa è stato raggiunto l’accordo con il PAOK. Si è occupato delle trattative anche l’agente Fifa Ruggero Lacerenza. E’ nata anche una nuova agenzia, la Soccer Group Lr che collabora anche con la Usm France, l’obiettivo è quello di crescere sempre di più. Intervistato da CalcioWeb l’intermediario ha fornito interessanti indicazioni.

L’intervista con Ruggero Lacerenza

SU KAGAWA – “Il calciatore cercava una nuova sfida in un club ambizioso, il PAOK può sicuramente fare al suo caso. E’ stato raggiunto l’accordo in grado di soddisfare le esigente di entrambe le parti”.

SUL DIFENSORE SIMUNOVIC – “E’ tutto in standby. Sicuramente attira l’attenzione di numerosi club sia in Germania che in Inghilterra. Ed anche in campionati magari di minor rilievo ma comunque importanti come Grecia, Turchia e Cipro”.

SU PATO – “Il brasiliano ha avuto tante richieste ed offerte, alla fine ha accettato quella proveniente dagli USA, dell’Orlando City. Il club ha mostrato un grande interesse, il progetto è sicuramente ottimo. C’è molta fiducia nelle potenzialità di Pato e poi la volontà del calciatore ha fatto la differenza”.

Non sono mancate le richieste anche dal campionato di Serie A: “ci sono state varie proposte e idee anche dall’Italia, dalla Fiorentina al Cagliari”.

L’obiettivo dell’ex Milan: “è quello di rimettersi in gioco, ritrovare al più presto la forma ottimale. Il calciatore si è sempre allenato scrupolosamente e l’intenzione è quella di aiutare la squadra con il suo contributo”.