David Alaba è ancora considerato un grandissimo calciatore in grado di fare la differenza a livello europeo. Il giocatore austriaco ha deciso di lasciare il Bayern Monaco a parametro zero, nel suo futuro ci sarà il Real Madrid: è già pronto un contratto quadriennale da 10 milioni di euro netti a stagione. L’annuncio è arrivato direttamente in conferenza stampa: “Ho deciso di fare qualcosa di nuovo. Non è stata una decisione facile perché sono stato qui per 13 anni. Mi sono sempre sentito trattato bene dal Bayern, sono riconoscente per quanto hanno fatto per me. Il Bayern è la mia famiglia, qui ho vissuto 13 anni incredibili”.

La storia di Alaba

David Olatukunbo Alaba è un calciatore austriaco, difensore o centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale austriaca. Si è confermato sempre come uno dei migliori, nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Dopo le giovanili al SV Aspern e all’Austria Vienna, è stato chiamato dal Bayern Monaco. Ha sempre indossato la maglia dei bavaresi, tranne una leggera parentesi con l’Hoffenheim. Si tratta di un terzino sinistro, bravo a disimpegnarsi sia in zona difensiva che in quella offensiva. E’ molto bravo nei tiri da fuori, nei calci di punizione e nei penalty. E’ stato protagonista con la maglia dell’Austria, dall’Under 17 alla prima squadra.