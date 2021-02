Dopo il Papu Gomez potrebbe scoppiare anche il caso Ilicic. L’episodio si è verificato nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1 con un gol nel finale di Mendy, la gara è stata nettamente condizionata dall’espulsione eccessiva di Frueler.

Il caso Ilicic

Si è verificata una sfuriata di Gasperini contro Ilicic, sostituito dopo appena 30 minuti dall’ingresso in campo. A causa di un atteggiamento considerato sbagliato, l’allenatore gli avrebbe urlato: “basta lamentarsi, fai qualcosa”, per poi punirlo con il cambio. La sostituzione non è stata gradita dal calciatore.

“Si trattava dei minuti finali e volevamo portare a casa il risultato. Il mio intento era mettere qualcuno che potesse difendere era l’ultimo slot e mancavano pochi minuti. Purtroppo proprio dopo la sostituzione di Ilicic abbiamo preso gol”, ha spiegato Gasperini nel post partita.