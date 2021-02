Grandissima attesa per la partita di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, si preannuncia una gara difficilissima per la squadra di Gasperini che però ha chance di mettere in difficoltà i Blancos. Nel frattempo arrivano indicazioni da parte dell’Ats in vista della partita. Si gioca l’andata degli ottavi di finale della competizione, la Champions League entra sempre più nel vivo e le gare di andata sono sempre molto importanti e in alcuni casi decisivi. I nerazzurri sono reduci da due vittorie consecutive in Serie A e anche in campionato si sono rilanciate.

Atalanta-Real Madrid, l’Ats ai tifosi

Si gioca la partita Atalanta-Real Madrid e l’intenzione è quella di evitare assembramenti come successo prima del derby di campionato Milan-Inter. L’Ats di Bergamo ha scritto ai tifosi dell’Atalanta, il direttore generale Massimo Giupponi ha inviato una lettera pubblicata da ‘L’Eco di Bergamo’.

“Cari tifosi Atalantini, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l’icona del calcio Real Madrid, è un’occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre. Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro meritano e noi sappiamo regalare, ma con la prudenza che il momento storico ci richiede, evitando assolutamente la presenza fisica allo stadio e nelle sue vicinanze: teniamo ben presente il pericolo di contagio di quel virus che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e capacità”.