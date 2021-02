Jonathan Bachini ha indossato tante maglie nel campionato italiano, ma ha fatto discutere principalmente per situazioni fuori dal campo. Nella puntata di domenica sera nel programma di Barbara D’Urso si è registrato un durissimo attacco da parte delle figlie dell’ex calciatore, Asia e Sandy. Le accuse sono state pesantissime: “siamo state cancellate da nostro padre come quelli di Walter Zenga, non lo sentiamo da tre anni. Da quando sta con questa nuova compagna è completamente sparito”.

Poi è stato affrontato l’argomento del doping e della radiazione di Bachini: “Quando è uscito il fatto del doping io non l’ho accusato di niente, ma da quando ha conosciuto questa donna è diventato apatico, non lo riconosco più. Da tre anni e mezzo non ho più sue notizie, non so neppure se è vivo o morto”.

Chi è Jonathan Bachini

Jonathan Bachini è un ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista. E’ cresciuto nelle giovanili di Alessandria e Udinese, poi i prestiti con le maglie di Juve Stabia e Lecce. La prima grande esperienza è stata con l’Udinese, due stagioni che hanno regalato soddisfazioni. Nell’estate 1999 passa alla Juventus, gioca poco con Carlo Ancelotti e non riesce ad emergere, passa in prestito al Brescia. Nell’estate seguente rientra nell’affare Buffon accasandosi al Parma a titolo definitivo. L’avventura dura pochi mesi e torna al Brescia. L’ultima maglia indossata è stata quella del Siena. Due presenze anche con la Nazionale.