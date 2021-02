Si è concluso il lunch match della 21esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Benevento e Sampdoria, in gol l’attaccante Caprari come emerge anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. La partita è stata molto equilibrata, occasioni da una parte e dall’altra con l’11 di Ranieri che gioca anche con coraggio. Il primo tempo si conclude a reti inviolate. Nella ripresa la gara entra nel vivo e si verifica un botta e risposta: la squadra di Filippo Inzaghi passa in vantaggio con Caprari, all’80’ è Keita Balde a ristabilire il definitivo 1-1.

Benevento-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

Benevento (4-3-2-1): Montipò 6.5; Depaoli 6, Glik 6.5, Tuia 6, Barba 6; Ionita 6, Schiattarella 6, Improta 6.5; Insigne 6, Caprari 7, Lapadula 5.5. All. F. Inzaghi A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Caldirola s.v., Tello, Viola 6, Dabo, Foulon 6, Di Serio s.v., Sau 6, Falque, Hetemaj, Pastina

Sampdoria (4-4-2): Audero 5.5; Berezynski 5.5, Tonelli 5.5, Colley 5.5, Augello 6; Candreva 6, Thorsby 5.5, Adrien Silva 5.5, Jankto 5.5; Keita 7, Torregrossa 6. All. Ranieri. A disposizione: Ravaglia, Letica, Ekdal s.v., Verre 6, Ramirez, Askildsen, Regini, Yoshida 6, Ferrari, Leris, Quagliarella 6, Damsgaard 6.5.