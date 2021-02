Bobo Vieri è stato uno dei calciatori italiani più forti della storia del calcio, è stato capace di mettere a segno tantissimi gol nella sua lunga carriera. Ha indossato tante maglie prestigiose, squadre del calibro di Juventus, Inter, Milan, Atletico Madrid e Lazio. Negli ultimi mesi è diventato un vero e proprio idolo dei social, in particolar modo si è scatenato con una serie di dirette Instagram in compagnia di alcuni amici ex calciatori, Antonio Cassano e Lele Adani su tutti. Adesso l’ex attaccante ha deciso di cambiare sport e darsi al… cricket.

Il nuovo ruolo di Bobo Vieri

In un’intervista a ‘Stat Perform News’ Bobo Vieri ha svelato la passione per il cricket, nata già da bambino in Australia: “quando vivevo lì era routine: scuola, calcio, cricket. E altri sport. Ero un grande fan dl cricket. Anche se avevamo 13-14 anni, andavamo alle partite. Quando giocavo volevo sempre buttar la palla fuori campo. Giocarci mi piace molto”.

Poi svela il suo sogno: “quando farà un po’ più caldo e potremo iniziare a uscire con più facilità, mi piacerebbe allenarmi con la squadra italiana di cricket. Voglio vedere quanto veloce ti arriva la palla, con i tuoi pad e tutto il resto. Se avessi continuato, sarei diventato il miglior battitore del mondo”.