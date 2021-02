Tra presente e futuro. Sono giorni caldissimi in casa Roma, il club giallorosso ha intenzione di raggiungere il miglior risultato possibile in stagione, può ancora lottare per la qualificazione alla prossima Champions League, ma si pensa anche alla prossima stagione e circola il nome di Allegri. La squadra è stata costruita anche bene, nelle ultime settimane ha fatto i conti con problemi all’interno dello spogliatoio, soprattutto quello che riguarda l’attaccante Dzeko. Adesso la situazione sembra rientrata, il rendimento del bosniaco sarà fondamentale per la seconda parte della stagione. Un’altra situazione da chiarire è quella di Fonseca, l’allenatore è stato a serio rischio esonero e l’intenzione per la prossima stagione sembra proprio quella di procedere con il ribaltone, sono tanti gli allenatori liberi pronti a prendere il suo posto.

Interessanti indicazioni arrivano dal giornalista Mario Sconcerti, durante un intervento a ‘TeleRadioStereo’. “Sono sicuro che Allegri abbia già firmato un contratto, credo abbastanza che venga alla Roma. Anche se mi sbagliavo sulla vita privata: pensavo stesse a Roma, invece mi hanno detto che lui e Ambra vivono a Brescia. Sono convinto che i Friedkin abbiano chiesto la disponibilità e che l’abbiano ottenuta. E che ci sia anche qualcosa di scritto”. Allegri ha intenzione di tornare in panchina dopo l’esperienza con la Juventus, negli ultimi mesi non sono mancati i contatti con club esteri ma che non hanno portato ad alcun accordo. Adesso potrebbe ripartire dalla Roma con l’intenzione di aprire un percorso vincente nei prossimi anni.